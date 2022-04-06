Одесские актеры уступили помещение для нужд страны, а сами ввели спектакли прямо на балконе

Все зрители могут разместиться на скамейках рядом или на земле.

Театр на балконе, зрительный зал – на улице – необычная премьера в Одессе. Актеры выбрали форму аудиоспектакля и сыграли отрывки из произведений Остапа Вишни, Леся Подеревянского, Бертольда Брехта и Владимира Жаботинского. Написанное в разные годы – странным образом перекликается с событиями сегодняшнего дня.

Об этом говорится в ТСН.

Никогда еще сцена одесского «Театра номер семь» не была одновременно такой заполненной и просторной одновременно. Свое помещение театр отдал на нужды страны. Но играть актеры не прекратили. Говорят: для театра стены не главное.

«Нам нужно сейчас приобщиться к элементарной вещи, чтобы люди должны хотя бы два часа почувствовать себя живыми, потому что это не совсем жизнь, что с нами происходит в Одессе. На час выйти из «Телеграмма», где мы все мониторим каждые пять минут, что и куда прилетело, и сколько сегодня раз обстреляли нас с моря», — говорит режиссер Ярослав Трофимов.

Зрители сидят на скамейках, или просто на земле. Билетов на спектакль не покупают, в нынешние времена – спектакль для всех желающих бесплатный. Он проходит в необычном аудио формате.

«У меня нет возможности защищать страну с оружием в руках. Я этого не умею. Я не умею лечить, перевязывать раненых бойцов. Я умею петь, я умею читать, быть актрисой, проживать какие-нибудь образы. Если это кому-то поднимет боевой дух, заставит улыбнуться и почувствовать себя немного легче сегодня, то, наверное, это моя маленькая миссия», — убеждена актриса Александра Лосева.

Желающих отвлечься от войны и прийти в театр много. Зрители живо обсуждают новый формат представления. «Мне кажется, что это как раз формат Одессы, когда все собираются, начинают между собой общаться, есть о чем поговорить и заодно получить удовольствие от того, что здесь происходит», — говорит зрительница Елена Симбирская.

К выбору произведений актеры отнеслись очень придирчиво. Немного юмора, чуть-чуть одесского колорита и злободневность, даже если строки появились и сто лет назад. «Остап Вишня – произведение, которое называется «Суп из дикой утки» — один в один об этих планах захватить Украину за три дня и «победоносно» пройти маршем неизвестно, где и неизвестно, куда. Будем играть Хмару «Рыбий бунт» вы услышите, это просто один в один то, что происходит сейчас», — убеждает режиссер Ярослав Трофимов.

Актеры хотят сделать подобные представления еженедельными. И дальше будут выступать бесплатно.

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