Одесские саперы показали, как обезвреживают огромные морские мины РФ, прибитые к берегу пляжа (видео)

Саперы обезвредили в Одесской области две вражеские морские мины, которые штормовая погода вынесла на поверхность и приблизила к берегу на одном из пляжей области.

Огромные мины нашли вчера, 14 мая, а 15 мая – обезвредили.

Видео уничтожения мины опубликовал Одесский городской совет.

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На опубликованных кадрах виден механизм обезвреживания взрывоопасных предметов. Специалистами подрывной команды Военно-Морских Сил изъяли и обезвредили их.

Напомним, 14 мая в море в Одесской области, близ одного из пляжей, обнаружили вражескую морскую мину. Как отметили в оперативном командовании "Юг", она находилась в нескольких десятках метров от берега. Местные власти это еще раз напоминают об опасности купания и другом способе использования прибрежных вод.

Земля на Сумщине нашпигована растяжками, гранатами и минами

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