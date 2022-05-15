Одесские саперы показали, как обезвреживают огромные морские мины РФ, прибитые к берегу пляжа (видео)

Саперы обезвредили в Одесской области две вражеские морские мины, которые штормовая погода вынесла на поверхность и приблизила к берегу на одном из пляжей области.
Огромные мины нашли вчера, 14 мая, а 15 мая – обезвредили.
Видео уничтожения мины опубликовал Одесский городской совет.
На опубликованных кадрах виден механизм обезвреживания взрывоопасных предметов. Специалистами подрывной команды Военно-Морских Сил изъяли и обезвредили их.
Напомним, 14 мая в море в Одесской области, близ одного из пляжей, обнаружили вражескую морскую мину. Как отметили в оперативном командовании "Юг", она находилась в нескольких десятках метров от берега. Местные власти это еще раз напоминают об опасности купания и другом способе использования прибрежных вод.
Читайте также:
- Деоккупированную территорию Украины помогают разминировать специалисты со всего мира – ГСЧС
- В одном из освобожденных сел Харьковской области на растяжке взорвались две женщины
- Саперы разминируют только "нужные" территории в Чернобыльской зоне, поэтому о возобновлении экскурсий речь не идет