Одесские власти сообщили о запусках ракет из РФ, а николаевские — уточнили, каких именно

Виталий Ким сообщил о крылатых ракетах в воздухе.
Российская армия выпустила ракеты по Украине
Об этом сообщил олова Одесской ОВО Максим Маченко.
Он также призвал жителей области немедленно пройти в укрытие.
В то же время глава Николаевской ОВА сообщил, о крылатых ракетах. "Есть крылатые в воздухе. Оставайтесь в укрытиях", — написал он в своем телеграмм-канале.
"Возможны удары по объектам энергетики. Закройте окна и максимально сохраняйте тепло в помещениях", – посоветовал мэр Кременчуга.
Андрей Ермак обратился к украинцам также с призывом не игнорировать тревогу. "Тревогу не игнорируйте, отобьем".
Напомним, что ранее сообщалось о запусках ракет с территории России. В Сети распространяется информация о не менее 50 ракетах. В ряде областей уже слышна работа ПВО.
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