Одесский припортовый завод законсервировали – мэр

Работники предприятия отправлены в бессрочный отпуск.

Мощности Одесского припортового завода полностью законсервированы, а работники предприятия отправлены в бессрочный отпуск из-за военного положения в Украине.

Об этом в видеообращении сообщил городской голова города Южный Владимир Новацкий.

"Одесский припортовый завод и городской спортивный комплекс "Олимп" сейчас попали под консервацию. Работники завода и спорткомплекса "Олимп" отправлены в бессрочные отпуска", — сообщил мэр.

Он также сообщил, что город готовится к передаче спорткомплекса "Олимп" в собственность городской территориальной громады.

Напомним, причиной взрывов в Одессе с утра 3 апреля стала воздушная атака российских оккупационных войск.

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