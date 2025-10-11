Одессу атаковали дроны: в городе исчезли свет и вода

БпЛА атаковали Одессу / © reuters.com

В ночь на 11 октября российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, группа ударных дронов атаковала Одессу около 00:30 11 октября.

Об опасности беспилотников Кипер предупредил в своем Telegram-канале, призвав жителей оставаться в укрытиях.

Позже он сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

«Жители Одесской области! Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах», — написал он.

Местные жители сообщают об исчезновении электроэнергии в нескольких районах города, в частности, на Слободке, Молдаванке и в Приморском районе.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали пригород Одессы. Враг целил по энергетическим объектам и портовой инфраструктуре.

Мы ранее информировали, что войска РФ 10 октября совершили атаку ударными дронами по автомобилям АО «Черниговоблэнерго» в районе села Жадово Семеновской общины на приграничные Черниговщины.