ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Одессу атаковали дроны: в городе исчезли свет и вода

Враг снова атаковал критическую инфраструктуру.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БпЛА атаковали Одессу

БпЛА атаковали Одессу / © reuters.com

В ночь на 11 октября российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, группа ударных дронов атаковала Одессу около 00:30 11 октября.

Об опасности беспилотников Кипер предупредил в своем Telegram-канале, призвав жителей оставаться в укрытиях.

Позже он сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

«Жители Одесской области! Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах», — написал он.

Местные жители сообщают об исчезновении электроэнергии в нескольких районах города, в частности, на Слободке, Молдаванке и в Приморском районе.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали пригород Одессы. Враг целил по энергетическим объектам и портовой инфраструктуре.

Мы ранее информировали, что войска РФ 10 октября совершили атаку ударными дронами по автомобилям АО «Черниговоблэнерго» в районе села Жадово Семеновской общины на приграничные Черниговщины.

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie