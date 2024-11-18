Одессу обстреляли баллистикой: стало известно, кто погиб

Сегодня, 18 ноября, россияне атаковали Одессу ракетой.

Глава ОВА Олег Кипер сообщил детали атаки, которые известны сейчас.

"В результате российского ракетного удара по Одессе погибли 8 человек, среди них медики, полицейские, обычные гражданские люди. Ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети — в состоянии средней степени тяжести — госпитализированы. В больницах – 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии. Другим пострадавшим помощь была предоставлена на месте", — написал он.

Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним, взрывы прогремели после обеда. Глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук заявил, что ракета ударила по жилой застройке города.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, россияне целенаправленно ударили по гражданской инфраструктуре.

Мониторинговый сервис monitor пишет, что по городу запустили баллистическую ракету "Искандер-М". Воздушные силы также предупреждали об угрозе баллистики.

Затем президент Владимир Зеленский уточнил, что прилет пришелся на парковку. Поврежден многоквартирный дом, университет, админздание.

Читайте также: