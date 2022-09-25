Одессу снова атаковали иранские дроны-камикадзе: Марченко рассказал о последствиях

В общей сложности в Одессу россияне запустили четыре дрона-камикадзе, один из них удалось сбить, три — попали в административное здание в центре города.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Сегодня утром враг атаковал город Одессу дронами. Три из них попали в админздание в центре города. К счастью, пострадавших нет. Один дрон был уничтожен подразделением ПВО. К сожалению, многие продолжают игнорировать распоряжение не фотографировать место попадания, поэтому почти одновременно с ударами фото их последствий было во вражеской разведке и российских телеграмм-каналах", — сказал глава Одесской ОВА.

Марченко подчеркнул, что недопустимо фотографировать последствия вражеских обстрелов, ведь те, кто это делает, помогает врагу убивать украинцев.

Напомним, российские кафиры на юге Украины массово атакуют мирные населенные пункты дронами, которые России продал Иран . Большинство иранских беспилотников удалось сбить, однако из-за их атаки погиб один человек.

Читайте также: