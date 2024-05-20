Один большой шаг вперед, но перед этим два назад: Зеленский резко высказался из-за задержки военной помощи

Каждое решение о помощи принимается с опозданием примерно в год, отметил Владимир Зеленский.

Западные союзники слишком долго принимают ключевые решения, открывая новый план военной поддержки для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью в Киеве в понедельник, 20 мая.

Явно разочарованный, он описал доставку, в частности противовоздушной обороны, как системы Patriot, на которые Украина сильно полагается в своей войне с Россией, как "один большой шаг вперед, но перед этим – два шага назад".

"Каждое решение, к которому мы, а затем и все вместе, приходим с опозданием примерно на год", — сказал он, одетый в свою фирменную футболку и брюки цвета хаки и иногда повышая голос.

Жесткие замечания президента Украины прозвучали в опасное время для его войск, которые превосходит численностью и вооружением московская армия и которые теряютх территорию на северо-востоке и востоке страны.

Зеленский предложил способы, которыми союзники могли бы помочь напрямую, в частности, сбивая российские ракеты над украинской территорией при определенных обстоятельствах.

"Россияне используют 300 самолетов на территории Украины", – сказал он.

"Нам нужно не менее 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе", – добавил Зеленский, имея в виду F-16 американской разработки, некоторые из которых, как он надеется, скоро будут использованы в боевых действиях.

"Вы не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо… возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их… сбивайте цели, защищайте гражданских, – сказал украинский президент. – Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это нападение стран НАТО, причастность? Нет".

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин анонсировал системы ПВО и снаряды для ВСУ.

Читайте также ведущие новости дня: