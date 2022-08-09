Один человек погиб, пятеро ранены, горело поле с пшеницей: как прошли сутки на Харьковщине

В ночь на 9 августа кафиры нанесли ракетные удары по двум районам Харькова. В Шевченковском — повредили гостинично-ресторанный комплекс. В Индустриальном – повреждены элементы транспортной и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки, 8 августа, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского, Лозовского и Изюмского районов области. В частности, в Богодуховском районе из-за обстрелов горело поле с пшеницей. Фермерам удалось собственноручно потушить пожар. Впрочем, уничтожено три гектара урожая. В Чугуевском районе россияне уничтожили склад с семенами.

В результате обстрелов кафиров погиб один человек, а ранения получили пятер мирных жителей. В области госпитализировали 4 человека: женщину 71 года в Чугуевском районе, мужчин 72 и 45 лет в Дергачевской общине, получил ранения 59-летний мужчина в Кутузовке. Состояние двух пациентов – тяжелое. Кроме того, один человек погиб, а один ранился в Харькове во время обстрела Харькова.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. В Харьковском направлении враг обстреливает позиции ВСУ по артиллерии и танкам, использует авиацию. "Украинские военные уверенно держат свои позиции и наносят ответные удары", — отмечает Синегубов.

Напомним, в британской разведке подчеркивают, что российские кафиры не прекращают атаковать позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области. Впрочем, в минувшие выходные армия страны-агрессры России продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины.

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