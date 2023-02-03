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Один человек погиб, шесть ранены: оккупанты обстреляли Торецк

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Один человек погиб, шесть ранены: оккупанты обстреляли Торецк

Фото: Павел Кириленко/Facebook

В результате атаки погиб 60-летний гражданин

Российские оккупанты, 3 февраля, атаковали центральную часть города Торецк Донецкой области. В результате обстрелов погиб один человек, еще 6 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"В результате вражеской атаки 60-летний гражданин погиб, еще шесть местных жителей — три женщины и три мужчины в возрасте от 27 до 62 лет получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Россияне попали в многоэтажные дома, автомобили, магазин и близлежащие сооружения.

Известно также, что в этот же день оккупанты из артиллерии обстреляли пгт Кураховку Покровского района, в результате чего ранения получили 37 и 81-летние женщины, а также 76-летний мужчина.

В настоящее время на местах работают правоохранители и спасатели. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Напомним, шестеро пострадавших в результате удара по Краматорску 2 февраля – четверо мужчин и две женщины, так сообщили в Офисе генерального прокурора.

Полноценное восстановление экономики Украины ожидается в следующих годах.

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Дата публикации
Просмотры
306
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