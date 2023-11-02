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Один делает выводы, другой – бросает своих солдат в "мясные штурмы": в ISW сравнили Залужного и Герасимова

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Один делает выводы, другой – бросает своих солдат в "мясные штурмы": в ISW сравнили Залужного и Герасимова

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Аналитики ISW считают, что Герасимов несет окончательную ответственность за провал наступления на Авдеевку.

Между начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и украинским главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным есть значительный контраст. Генерал российской армии совершает и те же ошибки, в отличие от украинского.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отметили, что Залужный, несмотря на паритет российских сил, знает, как это преодолеть. Он предложил пять основных оперативных компонентов, ставших особенно значимыми с лета 2023 года. Это:

  • завоевание превосходства в воздухе;
  • глубокий прорыв русских минных заграждений;
  • повышение эффективности контрбатарейной борьбы;
  • создание и подготовка необходимых резервов;
  • наращивание средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Залужный предложил ряд конкретных тактических решений пяти упомянутых оперативных компонентов, создавших условия для ведения позиционной войны, что, по его мнению, позволит Украине преодолеть военный паритет с российскими силами", — считают в ISW.

Что касается Герасимова, то он не делает выводы из предыдущего опыта. Аналитики ISW заявляют, что он несет окончательную ответственность за провал наступления на Авдеевку.

"Нынешняя ситуация у Авдеевки является микрокосмом более широкой неспособности российского Генштаба усвоить и распространить уроки, усвоенные российскими войсками во время предыдущих неудачных наступательных усилий в Украине, другой группировкой сил на всем театре действий", — подчеркнули аналитики.

Напомним, по данным ISW, кафиры планируют новую атаку на Авдеевку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “Дорогие друзья!” Залужный внезапно обратился к украинцам! Что произошло?

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Дата публикации
Просмотры
2409
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