Один делает выводы, другой – бросает своих солдат в "мясные штурмы": в ISW сравнили Залужного и Герасимова

Аналитики ISW считают, что Герасимов несет окончательную ответственность за провал наступления на Авдеевку.
Между начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и украинским главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным есть значительный контраст. Генерал российской армии совершает и те же ошибки, в отличие от украинского.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Американские аналитики отметили, что Залужный, несмотря на паритет российских сил, знает, как это преодолеть. Он предложил пять основных оперативных компонентов, ставших особенно значимыми с лета 2023 года. Это:
- завоевание превосходства в воздухе;
- глубокий прорыв русских минных заграждений;
- повышение эффективности контрбатарейной борьбы;
- создание и подготовка необходимых резервов;
- наращивание средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Залужный предложил ряд конкретных тактических решений пяти упомянутых оперативных компонентов, создавших условия для ведения позиционной войны, что, по его мнению, позволит Украине преодолеть военный паритет с российскими силами", — считают в ISW.
Что касается Герасимова, то он не делает выводы из предыдущего опыта. Аналитики ISW заявляют, что он несет окончательную ответственность за провал наступления на Авдеевку.
"Нынешняя ситуация у Авдеевки является микрокосмом более широкой неспособности российского Генштаба усвоить и распространить уроки, усвоенные российскими войсками во время предыдущих неудачных наступательных усилий в Украине, другой группировкой сил на всем театре действий", — подчеркнули аналитики.
Напомним, по данным ISW, кафиры планируют новую атаку на Авдеевку.
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