Один "денацифицировался" сразу: в Мариуполе российские энергетики взорвались на взрывчатке

Российские оккупанты сами понемногу "денацифицируются" в захваченных украинских городах. Так, во временно оккупированном Мариуполе российские энергетики взорвались на взрывчатке. Один оккупант погиб на месте, другой – в тяжелом состоянии.

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе сегодня российские энергетики взорвались на российской мини или снаряде. Один погиб сразу, второй тяжелый. Новость, которая не вызывает никакого сострадания. Но снова в Мариуполе российская взрывчатка убила россиян", — написал он.

Как сообщалось ранее, российско-оккупационная "власть" продолжает сносить дома в захваченном Мариуполе. Под снос попала многоэтажка на улице Куприна,3. Оккупанты обнародовали новые списки.

Тем временем в Мариуполе так называемая новая "власть" готовится провести мероприятия по мобилизации. На улицах тотально проверяют документы мужчин.

Зеленский сообщил горячие новости с фронта

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