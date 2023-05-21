Один хвалил "СВО", другой предлагал поставить памятник Кадырову: в Полтавской области разоблачили агитаторов

В Полтавской области разоблачили двух интернет-агитаторов, которые в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" распространяли российскую пропаганду. Ими оказались жители Полтавы и Верхних Плавней.

Об этом сообщило Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области.

По данным следствия, полтавчанин в соцсети продвигал идею установления памятника Кадырову. Также он рассказывал о высоком уровне зарубежной поддержки так называемого российского СВО в Украине.

Антиукраинской агитацией занимался и работник одного из предприятий критической инфраструктуры в Горишних Плавнях. На своей странице в соцсети он хвалил участников "СВО" и рассказывал о налаживании мирной жизни на временно оккупированных территориях и "позитиве от присоединения к РФ".

После проведения экспертиз СБУ сообщила обоим агитаторам о подозрении по статье об оправдывании вооруженной агрессии России против Украины и одобрении ее участников. Обвинительные акты в отношении обоих были направлены в суд.

Как сообщалось, во Львове Железнодорожный районный суд вынес приговор 47-летнему Владиславу Козееву, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал их россиянам. Сторонник РФ признан виновным в государственной измене и назначен ему пожизненное заключение, а также конфискация имущества.

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