Один из БПЛА во время ночной атаки по РФ пролетел прямо над резиденцией Путина в Валдае — СМИ

Беспилотник во время атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге пролетел прямо над резиденцией Путина на Валдае.
Во время атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге, которая произошла в ночь на 18 января, один из беспилотников пролетал над резиденцией российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.
Во время атаки один из беспилотников пролетел над Валдаем, хотя, как известно, эту резиденцию и территорию вокруг особенно активно прикрывает российская ПВО.
Но источник РБК-Украина подчеркнул, что украинские Силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей беспилотников, что позволяет достигать российских тыловых регионов.
Также собеседник в комментарии отметил, что отныне военные объекты Питера и Ленинградской области находится "в зоне досягаемости украинских сил".
Напомним, 18 января минобороны России впервые с начала полномасштабной войны против Украины сообщило о сбитии беспилотника над Ленинградской областью. Обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".
Источники издания РБК-Украина в спецслужбах заявили, что эта атака беспилотников является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Речь идет об операции "с привлечением современных украинских средств".
Читайте также:
- Взрывы в российском Воронеже: каковы последствия и что было целью беспилотников
- Противники режима Путина сожгли релейные шкафы на железной дороге в трех городах РФ (видео)
- Украинский FPV-дрон поразил группу вражеской пехоты (видео)