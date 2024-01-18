Один из БПЛА во время ночной атаки по РФ пролетел прямо над резиденцией Путина в Валдае — СМИ

Беспилотник во время атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге пролетел прямо над резиденцией Путина на Валдае.

Во время атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге, которая произошла в ночь на 18 января, один из беспилотников пролетал над резиденцией российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Во время атаки один из беспилотников пролетел над Валдаем, хотя, как известно, эту резиденцию и территорию вокруг особенно активно прикрывает российская ПВО.

Резиденция Путина на Валдае / Фото: скриншот с видео

Но источник РБК-Украина подчеркнул, что украинские Силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей беспилотников, что позволяет достигать российских тыловых регионов.

Также собеседник в комментарии отметил, что отныне военные объекты Питера и Ленинградской области находится "в зоне досягаемости украинских сил".

Напомним, 18 января минобороны России впервые с начала полномасштабной войны против Украины сообщило о сбитии беспилотника над Ленинградской областью. Обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

Источники издания РБК-Украина в спецслужбах заявили, что эта атака беспилотников является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Речь идет об операции "с привлечением современных украинских средств".

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