Один из черниговских ресторанов стал спасательным кругом для всего Чернигова и области во время войны

Олег с Игорем в мирной жизни владельцы пиццерии, а во время войны стали настоящими героями.

Владельцы пиццерии в Чернигове вместе с волонтерами спасали людей из-под обстрелов и помогали военным. Собрали сотни тысяч продуктовых наборов и приготовленной еды для военных и гражданских.

Об этом говорится в ТСН.

С самого начала полномасштабной войны они обустроили волонтерский штаб и ежедневно помогают людям. Они кормили черниговчан и военных, несмотря на взрывы. Вывозили людей в безопасные места, а тем, кто оставался, везли продукты и медикаменты. «Мы с первых дней кормили военнослужащих, тероборону, ГСЧС, больницы, в подвалы доставляли горячую еду. Потом мы начали на ноль готовить еду», – рассказывает владелец пиццерии Олег Бибиков.

Олег с Игорем в мирной жизни владельцы пиццерии. Когда началась полномасштабная война, а затем и изоляция Чернигова, они с командой остались в городе. И с первого дня стали помогать. "Мы кормили город до того, как война наступила и остались помогать и в войну. Я не видел никаких причин, почему я должен отсюда уезжать", — говорит Олег.

Их ресторан стал волонтерским штабом. А недостроенный детский сад рядом – складом. Его два этажа забиты провизией. Эти продукты закупались, в том числе, и за собственные средства. Мужчины уже потратили своих 16 миллионов гривен. Помогают также власти и частные компании. Но особенно здесь ценят поддержку от обычных людей и не только материальную. Работы здесь хватит на всех.

Сложнее всего, рассказывают, было в начале. Здесь работали круглосуточно, работа не прекращалась ни на минуту. Да и сейчас, действительно, все имеют, чем заняться.

Как в Чернигове работает волонтерский штаб

«Когда был самый пик, тогда мы готовили готовую продукцию на 11 тысяч человек», — рассказывают волонтеры.

Сначала только готовили еду, но уже через неделю помогать начали и в других направлениях. Даже пробили скважину, чтобы развозить воду людям. Во время обстрелов россияне повредили водонасосные станции и с питьевой водой стало тяжело. Вода требовалась и самому волонтерскому штабу, чтобы готовить еду.

"Мы взяли полностью все четыре направления: обеспечение армии, гражданских, медикаменты и продукты питания", — добавляет Олег.

Здесь каждый день собирают тысячи продуктовых наборов. Развозят всем, кто просит о помощи – нужно только позвонить в колл-центр, или написать. В общей сложности уже раздали 310 тысяч продуктовых наборов и ежедневно это количество только увеличивается. Потому что эти люди одни из тех, кто ныне держит Чернигов. «Наш город очень красив и все будет еще лучше, чем было», — убеждены волонтеры.

Волонтер из Чернигова рассказал о нуждах города, а ведущая ТСН вызвалась помочь их решить

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