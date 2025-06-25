Один из городов в Донецкой области на грани гуманитарной катастрофы: что произошло

Донецкая область / © Associated Press

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После очередной волны обстрелов российскими войсками Константиновка (Донецкая область) оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, ситуация в городе критична, ведь половина Константиновки осталась без электроэнергии. А 1,9 тыс. домов в районе Сантуриновки — без газа, возобновление подачи невозможно.

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При этом вода подается только раз в сутки — с 17:00 до 20:00, что составляет всего 20-25% от общей потребности.

Также городской транспорт остановлен, ограничена работа маршрута в Дружковку.

Несмотря на ограниченные ресурсы, городские власти вместе с коммунальщиками, медиками и полицией продолжают работать. В Константиновке действуют резервные источники обеспечения:

Установлено 7 резервуаров и 11 емкостей для хранения воды;

Работают 12 скважин, шесть из которых оборудованы системами очистки;

Функционируют 5 пунктов несокрушимости, еще два — в резерве.

На фоне разрушения критической инфраструктуры власти области призывают жителей соблюдать правила безопасности и обращаться в местные службы поддержки в случае необходимости.

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Напомним, по состоянию на 25 июня армия РФ оккупировала два населенных пункта в Донецкой области. Кроме того, РФ имеет продвижение около 3 населенных пунктов Донецкой области.

Однако, по словам генерала армии и бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, несмотря на попытки отдельных наступлений, Россия пока не может совершить прорыв. Враг несет большие потери, пытаясь продвигаться на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях. Впрочем, украинские войска удерживают свои позиции и активно уничтожают живую силу и технику агрессора.

Маломуж подчеркнул: планы Кремля по Донетчине обречены на провал. Масштабная наступательная операция России в этом регионе пока невозможна.