Один из крупнейших НПЗ на юге РФ поразили украинские войска: какие последствия для врага
Силы обороны Украины нанесли удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и ряде логистических и военных объектов оккупантов на ТОТ Запорожской и Донецкой областей.
Силы обороны продолжают последовательно наносить удары по ключевым объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях Украины. В ночь на 17 февраля подразделения ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На предприятии вспыхнул пожар. Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтяных объектов юга России, его мощность составляет 6,6 млн. тонн нефти в год. Завод играет немаловажную роль в обеспечении армии оккупанта. Результаты уточняются.
Кроме того, украинские войска поражали районы сосредоточения противника на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности, в Розовке и Любимовке.
Поражены и логистические объекты врага: склады МТЗ в Донецке и Лидино (ТОТ Донецкой области), а также узел связи 127-й мотострелковой дивизии в Зеленополе (ТОТ Запорожской области).
Потери российских захватчиков и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Генштаб ВСУ отмечает, что украинские войска и дальше будут системно наносить удары, направленные на ослабление боевого потенциала агрессора.
Успешные удары по энергетической инфраструктуре РФ стали частью операций Сил обороны Украины. 12 февраля дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ в Республике Коми, расстояние до которого от украинской границы составляет около 1750 км.
Ранее, 11 февраля, дроны попали по Волгоградскому НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейшему в регионе заводу с годовой мощностью 15 млн тонн нефти. Это уже девятая атака на предприятие с начала войны. После удара в России сообщали о панике и временном закрытии аэропорта Ухты.