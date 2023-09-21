Один из лидеров "Волков Да Винчи" сделал заявление относительно сильных сторон врага: "Россияне тоже растут"

С начала полномасштабного вторжения россияне многому учатся. Военные Вооруженных сил Украины делают выводы из ошибок врага, ведь когда ты воюешь с противником, то перенимаешь что-то у него, а он у тебя.

Сергей Филимонов — заместитель начальника по разведке батальона "Волки Да Винчи" и лидер уличного движения "Гонор".

Был опыт освобождения Мариуполя во время АТО, затем на улицах украинских городов вместе с собратьями боролся за справедливость, после 24 февраля — борется за выживание нашего государства.

В интервью для медиа "Грунт" Сергей Филимонов рассказал о новой тактике россиян, слабых и сильных сторонах врага и почему оккупантов их лучше не касаться руками.

Россияне тоже "растут"

“Точно могу сказать, что россияне за время войны учатся. То есть у них растет уровень использования артиллерии, дронов, FPV-дронов. Они уже не используют так по тупому технику, как мы это видели в начале войны. Постоянно применяют авиацию, "Ланцеты" и т.д. То есть, в этом плане уровень очень растет. А в плане пехоты очень низкий уровень подготовки. В основном воюют зеками, засыпают мясом и уже после этого заводят регулярные подразделения», — говорит военный.

“Мы видим, что в некоторых моментах они кое-чему научились, но не так давно, например, была хорошая новость, что в Пскове сорвали военно-транспортные самолеты Ил-76. Мы видим, что происходит с Крымским мостом, с русскими кораблями. То есть во многом Россия была намного сильнее, но мы начинаем их догонять и даже перегонять”, — заметил Филимонов.

"Зачастую мы учимся на ошибках врага"

“Первое, чему мы научились, это опыт, который они нам дали. Например, по опыту мы поняли, что нельзя идти по колоннам техники, как они ходили, и это для нас стало очевидно сразу в начале полномасштабного вторжения. Поэтому, например, в нашем батальоне таких проблем никогда не было”, – рассказал военный.

“Обычно мы учимся на их ошибках. Когда ты воюешь с противником, ты полностью что-то перенимаешь у него, что-то он перенимает у тебя», — заметил он.

“Да, они качественно копают окопы, но это больше к “вагнеровцам”. Хотя по Киевской и Сумской областям следует заметить, что куда они заходили, сразу были нарыты ямы. Возле Северского Донца, когда переправу они ставили, сразу вкапываются, буквально за считанные часы в них уже там можно строить квартиры под землей”, — вспомнил Филимонов.

Общение с пленными оккупантами

“Я довольно часто общаюсь с пленными. Удивить они могли разве что рассказами о том, что у него пять ходок. Ты сидишь, он тебя удивляет, потому что он абсолютный кретин. Но в целом те, с кем я общался, — асоциальные элементы. Подавляющее большинство – зеки ”, – говорит военный.

"Руками лучше не прикасаться": правила безопасности при взятии в плен зэков

“Надо внимательно смотреть на руки – браслеты вешают те, у кого СПИД, гепатит. Конечно, их лучше руками не трогать и в машину лучше сажать там, где они ничего не загрязнят. Но в целом руками мы их не касаемся», – рассказал Филимонов.

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