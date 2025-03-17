Одна из стран готова разместить тысячи солдат в Украине: детали от The Times

В Лондоне состоится встреча "коалиции желающих" по отправке войск в Украину.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вероятно, готов разместить своих солдат в Украине. Они могут находиться в стране долгие годы.

Об этом сообщает издание The Times.

По информации медиа, Стармер готов взять на себя бессрочное обязательство разместить британские войска на "столько, сколько потребуется" вместе с западными союзниками в попытке сохранить мир. The Times пишет, что руководители оборонных ведомств "коалиции желающих" встретятся в Лондоне в этот четверг, чтобы "со всей конкретностью" обсудить, где должны быть размещены миротворческие силы.

Около полудюжины стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке в Украину до 30 000 военнослужащих. Остальные страны готовы помочь оружием и логистикой.

Как сообщалось, Италия хотела бы получить "четкий мандат ООН" – прежде чем направлять свои войска в миротворческую миссию в Украине. В общем, Рим не против миротворцев.

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