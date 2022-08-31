Один из руководителей фракций в Госдуме требует убить Зеленского: видео

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов открыто заявил, что Россия планировала убить президента Украины.
Российский депутат устроил истерику и назвал украинского президента-еврея, "главным нацистом" и заявил, что его нужно убить.
Видео выступления российского политика опубликовали пользователи социальных сетей.
Он заявил, что якобы нападение на независимое государство является "контртеррористической операцией" России. 69-летнему Миронову в Украине привиделись бандоформирование и мифические нацисты.
"А при проведении контртеррористической операции одной из основных целей — это ликвидация главарей бандоформирований. Господин Зеленский — руководитель нацистского государства и главный террорист. И та задача, которую поставил президент без ликвидации режима Зеленского, выполнена не будет", - сказал Миронов.
Депутат также пофантазировал, что президент Украины должен предстать перед "международным судом" в доме профсоюзов в Одессе.
Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" в #гдрф Сирожа М. разбушевался https://t.co/jatg3tDGjA #Миронов #четаржу # Луганск— Necro Mancer (@666_mancer) August 31, 2022
Отметим, что еще в марте у Миронова российские журналисты спрашивали, почему его сын не идет воевать с "нацистами", когда погибают другие россияне. На это тот ответил, что "он взрослый, самостоятельный и не контрактник".
Напомним, в Москве решили научить украинцев государственному языку. Для этого страна-агрессор решила написать для граждан Украины учебник для "изучения классического украинского языка".
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