Один из руководителей фракций в Госдуме требует убить Зеленского: видео

Российский депутат устроил истерику и назвал украинского президента-еврея, "главным нацистом" и заявил, что его нужно убить.

Видео выступления российского политика опубликовали пользователи социальных сетей.

Он заявил, что якобы нападение на независимое государство является "контртеррористической операцией" России. 69-летнему Миронову в Украине привиделись бандоформирование и мифические нацисты.

"А при проведении контртеррористической операции одной из основных целей — это ликвидация главарей бандоформирований. Господин Зеленский — руководитель нацистского государства и главный террорист. И та задача, которую поставил президент без ликвидации режима Зеленского, выполнена не будет", - сказал Миронов.

Депутат также пофантазировал, что президент Украины должен предстать перед "международным судом" в доме профсоюзов в Одессе.

Отметим, что еще в марте у Миронова российские журналисты спрашивали, почему его сын не идет воевать с "нацистами", когда погибают другие россияне. На это тот ответил, что "он взрослый, самостоятельный и не контрактник".

Напомним, в Москве решили научить украинцев государственному языку. Для этого страна-агрессор решила написать для граждан Украины учебник для "изучения классического украинского языка".

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