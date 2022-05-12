Один из самых больших обстрелов на Полтавщине с начала войны: детали масштабного ракетного удара по Кременчугу

12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга вечером 12 мая. Большинство из них попали по нефтеперерабатывающему заводу, который не работал из-за последствий первого вражеского удара.

По словам главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина, сегодняшний ракетный удар по области является едва ли не самым большим за все время полномасштабной войны.

Об этом глава области рассказал в видеообращении в четверг, 12 мая.

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Он отметил, что Вооруженные силы Украины сбили одну из 12 ракет, которые летели на Полтавщину. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

"Сегодня, к сожалению, беспокойный вечер на Полтавщине. Около 18 часов вечера РФ ударила по Кременчугу 12 ракетами, большинство из которых попали по нефтеперерабатывающему заводу. В результате возник пожар, работают спасатель. Возгорание — локализовано. При этом одну ракету наши вооруженные силы сбили, другие — попали по инфраструктуре Кременчуга. К счастью, пострадавших и погибших людей нет", — сказал Лунин.

Напомним, вечером 12 мая РФ ударила по Кременчугу Полтавской области 12 ракет. Снаряды попали в несколько разных объектов инфраструктуры, среди которых — Кременчугский НПЗ, который уже вторично попал под обстрел россиян.

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