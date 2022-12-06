"Один из самых больших стратегически важных провалов" — разведка Британии о взрывах на аэродромах России

Причины взрывов в России на авиабазах РФ 5 декабря официально не подтверждены. Однако если Россия оценит инциденты как умышленные атаки, они будут считаются одними из наиболее стратегически значимых провалов защиты сил от момента вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"5 декабря 2022 года многочисленные открытые источники сообщили о взрывах на авиабазе Энгельс в Саратовской области России и на аэродроме Дягиляево около Рязани, юго-восточнее Москвы. Два тяжелых бомбардировщика Ту-95 были повреждены в Энгельсе и три человека погибли в результате взрыва топливного бака в Дягиляево", — говорится в сообщении.

Указывается, что Энгельс расположен в более чем 600 км от территории, контролируемой Украиной, и является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия на западе России. Там базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков.

"Эти самолеты способствуют ядерному сдерживанию России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине. Авиация дальнего действия, вероятно, ответит временным перемещением бомбардировщиков на аэродромы разведения", — считают в разведке Британии.

В Британии предполагают, что российское командование будет пытаться наложить строгие санкции на российских офицеров, которые будут считаться ответственными за допущение инцидента.

"Причины взрывов не подтверждены. Однако если Россия оценит инциденты как умышленные атаки, она, вероятно, будет считать их одними из наиболее стратегически важных провалов защиты сил от момента ее вторжения в Украину", — добавляют разведчики.

Последние взрывы на аэродромах России

Утром понедельника, 5 декабря, на аэродромах возле Рязани и Саратовской области прогремели взрывы. Стало известно, что на авиабазе Энгельса были повреждены два ракетоносца Ту-95.

На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. В результате этого инцидента погибли по меньшей мере три человека, еще шесть человек пострадали.

Также читайте В Сети появились фото с российского аэродрома Дягилево после утренних взрывов 5 декабря

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что Украина не может подтвердить или опровергнуть причастность к взрывам. Впрочем, по его словам, инциденты на российском аэродроме в Энгельсе, откуда россияне бомбят Украину, это хорошая новость.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат комментируя инциденты, написал, что там произошел "хлопок" и иронически добавил: "Скорбим. С Днем волонтера".

Читайте также: