ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
758
Время на прочтение
1 мин

Один из самых больших узлов нефтепровода "Дружба" под ударом ГУР: какие последствия

Украинские беспилотники ГУР поразили один из самых больших узлов нефтепровода Дружба в городе Унеча Брянской области.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Взрыв

Взрыв / © Pexels

Украинские беспилотные летательные аппараты поразили нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в городе Унеча Брянской области.

Об этом сообщили источники в ГУР МО.

По информации местных пабликов, в ночь на 13 августа раздалась серия взрывов, после чего вспыхнул сильный пожар.

Зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участках размещения магистральных и подпорных насосов.

Напоминаем, что ЛПДС "Унеча" - один из крупнейших узлов нефтепроводов "Дружба" протяженностью 9 тысяч км, через который осуществляется поставка нефти в несколько регионов России и на экспорт. "Унеча" ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.

Подробная информация о последствиях поражения в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские дроны остановили ключевой НПЗ "Роснефти" в Поволжье. После атаки украинских беспилотников Саратовский НПЗ "Роснефти" в Поволжье прекратил прием нефти.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie