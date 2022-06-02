"Один из самых подлых военных преступлений": Зеленский ответил, зачем оккупанты депортируют украинцев в РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия активно проводит политику депортации.

В частности, оккупанты активно вывозят в депрессивные районы РФ детей из Украины. Соответствующие случаи были зафиксированы в Мариуполе.

Как отметил в своем видеообращении Владимир Зеленский, российские военные вывезли в Россию более 200 тысяч украинских детей.

"Россия проводит и последовательную преступную политику депортации наших людей. Силой вывозит и взрослых, и детей. Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего сейчас вывезено более 200 тысяч украинских детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, разлученные со своими семьями", — подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что РФ депортирует украинцев, чтобы они вообще забыли об Украине и больше никогда не смогли вернуться. Зеленский подчеркнул, что все причастные к этому будут наказаны, а Украина сделает все возможное, чтобы депортированные смогли вернуться.

"Российское государство расселяет этих людей по своей территории, поселяет наших граждан, в частности, в отдаленных регионах. Цель этой преступной политики – не просто украсть людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться. Но мы должны найти ответ и на этот вызов. А также обеспечить, чтобы все, кто убивал, пытал или депортировал украинцев, ответил за свои действия", — добавил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 1 июня

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский назвал, сколько украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

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