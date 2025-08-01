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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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"Один из самых жестоких ударов по столице": Зеленский посетил разрушенный дом в Киеве

Владимир Зеленский побывал возле разрушенного дома в Киеве. Российские ракеты попали туда 31 июля.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Зеленский посетил разрушенный дом в Киеве

Зеленский посетил разрушенный дом в Киеве / © скрин с видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил разрушенное российским ударом здание в Киеве. В ночь на 31 июля РФ атаковала Украину 8 крылатыми ракетами «Искандер-К» и 309 дронами. Одна из ракет попала в этот дом. В целом ракетная атака унесла жизни 31 человека.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

По словам президента, в результате вчерашнего удара по столице погиб 31 человек, 179 — получили ранения. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, назвав атаку жестоким ударом по Киеву.

«То, что делает Россия, невозможно оправдать. Мы никогда не простим убийства наших людей, этих жестоких ударов. Вчерашним ударом по Киеву Россия убила 31 человека. Сто семьдесят девять человек пострадали. Искренние соболезнования родным, близким, всем, кто потерял дороже всего. Это один из самых жестоких ударов по столице», — написал он в своих социальных сетях, добавив, что государство обязательно поддержит всех пострадавших.

Владимир Зеленский посетил разрушенное здание в Киеве после ракетных обстрелов 31 июля. / © скрин с видео

Владимир Зеленский посетил разрушенное здание в Киеве после ракетных обстрелов 31 июля. / © скрин с видео

Президент также поблагодарил спасателей, медиков и всех, кто принимал участие в разборе завалов и оказании помощи на месте трагедии. Он заверил, что работа по усилению защиты украинцев будет продолжена.

«Такая взаимоподдержка очень важна», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине. Для атаки оккупанты использовали восемь крылатых ракет «Искандер-К» и 309 ударных беспилотников.

Основной удар был направлен в Киев. В результате атаки в столице был поврежден жилой дом.

В Соломенском районе столицы люди показали разрушенное жилье после вражеской атаки. Они рассказали, как пережили ночной обстрел и что потеряли.

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