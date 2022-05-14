"Один к одному лежат бойцы без конечностей": боец из "Азовстали" сообщил о около 600 раненых

"Один к одному лежат бойцы без конечностей": боец из "Азовстали" сообщил о около 600 раненых

На сегодняшний день на заводе "Азовсталь" в Мариуполе остаются около 600 раненых в условиях антисанитарии, без воды, еды и медикаментов. Ситуация в спортзале, где лежат раненые, удручающая.

Очень многие умирают из-за того, что им невозможно оказать медицинскую помощь.

Об этом рассказал находящийся на "Азовстале" представитель полиции Донецкой области с позывным "Полиция" в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"О раненых – очень плохая ситуация, их – в районе 600 человек. Условия просто ужасные, все наверняка видели фото в соцсетях. Честно говоря, нельзя передать ту подавляющую обстановку, которая в госпитале..." – рассказал правоохранитель.

"Грубо говоря – огромный спортзал, несколько десятков кроватей двухъярусных, остальные – на полу. Друг к другу лежат бойцы без конечностей – у кого руки, у кого ноги, у кого просто ранения. Полная антисанитария: мухи, запах", – добавил полицейский.

Он напомнил, что во время предыдущих бомбардировок была разрушена операционная. Теперь операционный стол расположен там, где лежат раненые. Медикаменты закончились и очень многие умирают из-за того, что им невозможно оказать медицинскую помощь.

Не осталось практически и воды, и еды. Правоохранитель вместе с другими защитниками собирают техническую воду и топливо по заводу и приносят их в госпиталь.

Напомним, 14 мая вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что государство ведет переговоры по эвакуации 60 человек из "Азовстали". Это тяжелораненые и медики.

Эти переговоры очень сложные и к ним привлекаются влиятельные посредники, сообщал президент Владимир Зеленский.

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