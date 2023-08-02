Один километр для прохода военных на фронте расчищаем 8 часов: саперы ВСУ рассказали о своей работе

Утром и вечером, в жару и в дождь, по сантиметру военные саперы разминируют украинский чернозем. Все поля и лесополосы на запорожском направлении, где стоял враг, нашпигованные взрывчаткой.

Минные поля кое-где в восемь рядов – это тысяча мин на километр. Летом их искать мешает сорняки, а дефицит специальной техники усложняет и замедляет процесс.

Из-за большого объема площадей, требующих разминирования, саперам крайне сегодня не хватает снаряжения. Поэтому компания "Киевстар" и Благотворительный фонд "Повернись Живим" запустили сбор средств на оборудование и пикапы для саперных групп.

Цель проекта "Нам тут Жить" - 175 миллионов гривен для обеспечения оборудованием инженерно-саперные группы в составе Сил Поддержки ВСУ, в частности, и для саперов на запорожском направлении.

Павел работает командиром Инженерно-саперного взвода 128 бригады ТРО Днепра. «Ты с вечера собираешь рюкзак, ставишь тротил, потом зажигательные трубки с детонатором. Ты берешь щуп, металлоискатель. Ты это собираешь, чтобы с утра встать, выпить кофе и поехать на передний край», — рассказывает Павел.

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По словам военного, взрывчатки враги заложили так много, что продвигаться нашим взрывотехникам иногда удается продвинуться всего несколько метров в день. «Мы совершили 15 километров в месяц проходов. Еще идет разминирование, инженерная разведка. Это когда идет три саперы на расстоянии друг от друга в 50 метров без укрытия. Они просто в поле идут с металлоискателем”, — добавил командир Инженерно-саперного взвода 128 бригады ТРО Днепра.

До войны Павел ни разу не сталкивался со взрывчаткой. Он работал программистом, жил в Днепре, а в начале войны пошел добровольцем защищать Украину. Сначала был стрелком, но впоследствии переквалифицировался. Сейчас дома его ждут жена и 8-летний сын.

“Морально тяжело, что ты постоянно вдали от близких своих, ребенка. Ты постоянно нравственно подавлен, но кто-то из собратьев что-то смешное творит и немного настроение поднимают», — делится Павел нюансами своей службы.

Чтобы выходить на разминирование, учиться нужно около года, а затем каждый день учиться на практике. Он отмечает, что желающие выжить и стать специалистом читают дополнительную литературу в учебном центре.

При этом, как и в любом университете, рассказывают 15%, а остальное вычитывают из книг. Самое главное для сапера – спокойствие и внимание. Поэтому в идеале работать в поле нужно не больше четырех часов в день. Но из-за вражеских обстрелов обследование одного километра бывает затягивается на десять часов. Саперы говорят: для эффективного и быстрого разминирования им крайне не хватает спецтехники. Чтобы обеспечить необходимым транспортом и оборудованием 146 инженерно-саперных групп в составе Сил поддержки ВСУ. В настоящее время специалисты нуждаются в миноискателях и другом оборудовании.

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«Одна лесополоса – это восемь часов прохождения одного километра. Это для того, чтобы совершить проход. Я не говорю, чтобы всю посадку разминировать», – добавил Павел.

Теперь, когда все поросло сорняком, разминировать еще сложнее.

“Во Вьетнаме была война в джунглях. У нас в сорняках, комары и клещи кусают постоянно”, — отметил военный. Поля усеяны противотанковыми и противопехотными минами, растяжками враг нашпиговал лесополосы. Самые опасные мины – «Медальоны». Из-за мощи и большого количества обломков их использование запрещено международными конвенциями, и россиянам это безразлично. Павел рассказал, что «Медальон» имеет датчик, реагирующий на шаги. 2000 осколков разлетаются на 10 метров сплошное повреждение – это сплошное повреждение.

Ежедневно саперные группы проходят десятки километров полей, которые оккупанты нашпиговали взрывчаткой. Их работа продлится годами. В то же время современная техника может ее ускорить и поможет сохранить жизнь военных.