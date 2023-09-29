"Один напился, давай по нам долбить из автомата": оккупант рассказал брату о пьянстве среди военных и потере зубов

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило очередной разговор российского оккупанта с родственником.

Военнослужащий РФ рассказывает брату о пьянстве среди военных и полной потере зубов из-за условий пребывания на фронте, говорится в перехвате ГУР.

"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", — отмечает военная разведка.

Осторожно, в перехвате слышна ненормативная лексика, аудио 18+

Напомним, впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину из России приехала жена военнопленного россиянина. Ирина Кринина приехала из Красноярска с двумя дочерьми 7 и 10 лет. Женщина рассказала, что не поддерживает войну, хочет остановить ее и донести гражданам РФ, что они живут во лжи. Но муж отреагировал на приезд гражданской жены неоднозначно.

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