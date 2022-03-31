Один погибший и трое раненых: оккупанты РФ массированно обстреливают Дергачи в Харьковской области

В городе разрушены многие жилые дома.
Российские оккупанты массированно обстреливают Дергачи в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В результате обстрелов российской армии один человек погиб, а трое получили ранения. В городе разрушили одно из зданий горсовета, повредили многие дома. "В этом направлении наши ВСУ работают и постепенно выгоняют врага", – подчеркнул Синегубов.
Самой яркой точкой в регоине остается Изюм, где продолжаются бои и постоянные обстрелы. По словам главы области, местные власти работают над "зелеными" коридорами, но пока Российская Федерация не дает такой возможности.
Как сообщалось, российская армия избивает из всех видов тяжелого вооружения по городам Луганской области. В частности, в Лисичанске в результате вражеских атак два человека погибли. По словам Гайдая, накануне каждая из трех основных частей населенного пункта страдала от артиллерии и "Градов. Несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц.
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