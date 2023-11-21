Один погибший, восемь раненых: в городе Селидово продолжаются поисково-спасательные работы (видео)

По городу Селидово Россия ударила двумя ракетами С-300.
В городе Селидово Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы после российского ракетного удара.
Об этом сообщило МВД и обнародовало соответствующее видео.
"Вчера вечером оккупанты нанесли ракетный удар по городской больнице. Сейчас известно об одном погибшем и восьми раненых лицах", — говорится в сообщении под видео.
Отмечается, что люди получили контузии и осколочные ранения.
❗️Селидово. Продолжаются поисково-спасательные работы Вчера вечером оккупанты совершили ракетный удар по городской больнице. Сейчас известно об одном погибшем и восьми раненых.Опубликовано МВД Украины Вторник, 21 ноября 2023 г.
Напомним, ранее в этот же день глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские захватчики нанесли четыре ракетных удара по территории Донецкой области. Враг атаковал больницу в Селидово и шахту.
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