Один погибший, восемь раненых: в городе Селидово продолжаются поисково-спасательные работы (видео)

В городе Селидово Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы после российского ракетного удара.

Об этом сообщило МВД и обнародовало соответствующее видео.

"Вчера вечером оккупанты нанесли ракетный удар по городской больнице. Сейчас известно об одном погибшем и восьми раненых лицах", — говорится в сообщении под видео.

Отмечается, что люди получили контузии и осколочные ранения.

❗️Селидово. Продолжаются поисково-спасательные работы Вчера вечером оккупанты совершили ракетный удар по городской больнице. Сейчас известно об одном погибшем и восьми раненых. Опубликовано МВД Украины Вторник, 21 ноября 2023 г.

Напомним, ранее в этот же день глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские захватчики нанесли четыре ракетных удара по территории Донецкой области. Враг атаковал больницу в Селидово и шахту.

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