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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Один против пятерых: спецназначенец ГУР сдержал вражеский штурм на Купянском направлении

Во время боевых действий на Купянском направлении боец ГУР получил ранения — он самостоятельно сдерживал наступление россиян.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

На Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины «Братство» самостоятельно сдержал штурм россиян. Оккупантов было пять человек, во время атаки они применили ядовитый газ.

Об этом сообщает ГУР.

«В ответ на эффективное сопротивление украинского воина оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны — применили ядовитый газ. После этого позиция была накрыта плотным минометным огнем и атаками FPV-дронов», — говорится в сообщении ведомства.

В результате атаки наш боец получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло за собой периодическую потерю сознания.

«Командование приняло решение — эвакуировать бойца. Группа смогла прорваться к раненному, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт», — добавили в ГУР.

Спасение бойца происходило под плотным вражеским огнем.

Ранее сообщалось, что ВСУ установили рекорд — уничтожили пушку россиян на расстоянии 25 км. Для удара использовалась САУ «Zuzana 2», а операция стала результатом слаженного взаимодействия подразделений.

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