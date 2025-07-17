Один против пятерых: спецназначенец ГУР сдержал вражеский штурм на Купянском направлении

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

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На Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины «Братство» самостоятельно сдержал штурм россиян. Оккупантов было пять человек, во время атаки они применили ядовитый газ.

Об этом сообщает ГУР.

«В ответ на эффективное сопротивление украинского воина оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны — применили ядовитый газ. После этого позиция была накрыта плотным минометным огнем и атаками FPV-дронов», — говорится в сообщении ведомства.

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В результате атаки наш боец получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло за собой периодическую потерю сознания.

«Командование приняло решение — эвакуировать бойца. Группа смогла прорваться к раненному, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт», — добавили в ГУР.

Спасение бойца происходило под плотным вражеским огнем.

Ранее сообщалось, что ВСУ установили рекорд — уничтожили пушку россиян на расстоянии 25 км. Для удара использовалась САУ «Zuzana 2», а операция стала результатом слаженного взаимодействия подразделений.

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