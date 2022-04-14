Один руководил оккупацией Крыма: разведка опубликовала данные российских воюющих в Украине командиров

Один руководил оккупацией Крыма: разведка опубликовала данные российских воюющих в Украине командиров

Их подчиненные совершили военные преступления против гражданских.

Украинская разведка опубликовала данные двух российских военных командиров – Александра Санчика и Андрея Сердюкова, – участвующих в открытом вторжении в Украину.

Об этом говорится в сообщении разведки 14 апреля.

"ГУР МО Украины получило данные на российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, которые осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украинского государства!" – отметили в разведке.

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Александр Семенович Санчик

Участвует войне в Украине – командует подразделениями 35-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток".

В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие этих подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Данные о Санчике, а именно – биография, паспорт, ИНН, удостоверение офицера, адреса регистрации доступны здесь.

Андрей Николаевич Сердюков

Участвует во вторжении в Украину – командует группировкой воздушно-десантных войск. Подчиненные Сердюкову подразделения причастны к военным преступлениям против мирного населения.

Руководил подразделениями Южного военного округа во время аннексии Крыма в феврале 2014 года во время боевых действий на Донбассе. Отвечал за формирование на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 1-го и 2-го армейских корпусов российских войск, осуществлял непосредственное руководство ими.

За участие в российской агрессии в Донбассе Сердюков получил воинское звание генерал-полковник.

Данные о Сердюкове, а именно – биография, личные данные (паспорт и адрес регистрации) доступны здесь.

Напомним, по данным эстонской разведки, вооруженные силы России завершают подготовку к наступлению на востоке Украины. Они также блокируют перекидывание подразделений ВСУ в восточном направлении.

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