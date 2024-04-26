"Один телефонный звонок": в МИД Польши рассказали, как прекратить войну в Украине

Быстрое окончание войны зависит не от Украины, а от российского диктатора.
Война в Украине может закончиться очень быстро, если российский диктатор Путин позвонит министру обороны РФ Сергею Шойгу и прикажет вывести войска из соседнего государства.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует RMF24.
На вопрос одного из парламентариев польского Сейма о том, есть ли у Польши сценарии разрешения российско-украинского конфликта, он ответил: "Да, имеет. Восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с так называемой мирной формулой президента Владимира Зеленского".
Он заявил, что если бы Путин снял трубку, позвонил Шойгу и сказал "Мы выводим войска из Украины", то бы война закончилась.
"К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница", — подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Польше прокомментировали угрозу нападения РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что Путин сделал очередное циничное заявление о Донбассе.
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