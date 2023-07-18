Один удар ВСУ — и Z-авто пылают: десантники показали, как успешно применяют ударные БПЛА на фронте (видео)

На видео видны меткие удары ВСУ по технике россиян с традиционной свастикой.

Десантники показали, как успешно применяют ударные БПЛА по вражеской технике на фронте.

Соответствующее видео появилось на странице СтратКома ВСУ.

"На видео зафиксировано успешное боевое применение ударных БПЛА по вражеской технике подразделениями 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины на одном из направлений фронта", — подписали видео.

На кадрах видны меткие удары по технике россиян с традиционной свастикой оккупантов. Один удар ВСУ – и Z-автомобили пылают.

Десантники показали, как успешно применяют ударные БпЛА по вражеской технике

Напомним, украинское контрнаступление длится более месяца, и появились новые прогнозы относительно окончания войны. Украинские официальные лица оптимистичнее западных. Украина верит, что война завершится в этом году.

Наступит ли победа Украины в этом году и когда это может произойти – читайте в материале ТСН.ua.

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