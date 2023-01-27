Один уничтожили, второй — подбили: как нацгвардейцы "Иглой" сбили вражеские Ми-24 на окраине Бахмута

С 24 февраля 2022 года по 27 января оккупационные войска потеряли в войне против Украины уже 283 вертолета.

26 января харьковские нацгвардейцы на Бахмутском направлении с помощью ПЗРК "Игла" уничтожили вражеский вертолет Ми-24, а второй — подбили.

Об этом сообщает НГУ.

"26 января около 10:40 утра огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила на юго-восточной окраине Бахмута две воздушные цели. Расчетом ПЗРК с "Игла-1" одновременно было выпущено 2 пуска ракет по вертолетам Ми-24. один вертолет был обезврежен, второй поражен", — рассказал начальник службы противовоздушной обороны 3 бригады оперативного назначения.

Наводчик ПЗРК нацгвардиец Антон отметил, что этот вертолет способен летать на малых высотах, что в условиях этой местности позволяет совершать скрытый подлет к расположению украинских подразделений.

"Он может маневрировать, нанося постоянные удары нашим войскам на наиболее важных участках с применением ракетного и артиллерийского вооружения. Поэтому выявление и уничтожение воздушных целей такого плана эффективно во время общевойскового боя", — добавил военнослужащий.

По подсчетам Генштаба, с первого дня полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года – до 27 января оккупационные войска потеряли в войне против Украины уже 283 вертолета.

Добавим, что Ми-24 – советский многоцелевой ударный вертолет-штурмовик и боевая поддержка пехоты. Один из самых быстрых ударных вертолетов в мире, предназначенный для опрокидывания живой силы и ее огневой поддержки на поле боя.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Россия не отказалась от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении. Этот участок фронта является самым горячим.

По информации Генштаба от 27 января, Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Верхнекамянское, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар на Донетчине.

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