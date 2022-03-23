"Один в ногу выстрелил, другой – в руку, чтобы уехать": СБУ перехватила разговор российского оккупанта

"Один в ногу выстрелил, другой – в руку, чтобы уехать": СБУ перехватила разговор российского оккупанта

Мать оккупанта рассказала, как ее обманывает его руководство.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских оккупантов.

В этот раз на записи слышно, как русский срочник говорит со своей мамой. Женщина рассказывает ему о том, как русские солдаты простреливают себе руки и ноги, чтоб их вернули обратно в Россию.

"Один в ногу себе выстрелил, другой, вчера мама написала, себе в руку выстрелил, чтобы только уехать оттуда. Ты представляешь, что мальчишки начали делать? Приехало очень много мальчишек – отмороженные, опухшие, там, говорят, боль адская была, потому что мальчики говорили до -20, когда они ноги отморозили и на бетоне спали", — рассказала мать оккупанта.

Также женщина сообщила, что руководство ее сына рассказывает ей, что он находится в России на учениях, в то время как оккупант на войне под Харьковом:

"Сегодня звонила днем в московскую прокуратуру, кому только сегодня не звонила. Я уже не звоню, потому что он лжет каждый день. Я говорю, хотя бы списки давайте, чтобы мы видели, что детей привезли, он даже списки не предоставляет. Сказали, что ты на полигоне. Проверили. Я говорю, вы мне лапшу на уши не вешайте, я с ним четыре дня назад говорила, он под Харьковом", — сказала женщина.

Она также рассказала, что руководство рассказывает, что на всех российских военных пришли контракты. Но это не так:

"Сегодня хоронят мальчика, и это мама написала вчера вечером, вот сына привезли и она говорит, что он по документам проходит как срочник и погиб под Харьковом в Украине. Они даже не сделали его контрактником".

На вопрос матери, что они там делают и какой от них толк, русский солдат ответил: "Хрен его знает".

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