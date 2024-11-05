Один в окопе воин: воин бригады "Рубеж" самостоятельно остановил вражеский штурм (видео)

Когда оккупанты натолкнулись на сопротивление, то начали отступать, тогда за дело взялись дронари батальона, которые сначала загнали россиян в блиндаж, а потом начали добивать там.
Боец 4 батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Нацгвардии смог самостоятельно остановить четырех российских штурмовиков, которые продвигались окопами.
Видео боя было опубликовано 5 ноября на канале батальона.
Когда оккупанты наткнулись на сопротивление, то начали отступать.
Тогда за дело взялись дронщики батальона, которые сначала загнали россиян в блиндаж, а потом начали добивать там.
Но все началось с мужества нашего пехотинца.
"FPV-дроны – не панацея! Нельзя полагаться, что птички с неба всегда смогут тебя прикрыть. Бывает по-разному, и это видео тому подтверждение", – прокомментировали кадры в "Силе Свободы".
Напомним, в Харьковской области вражеские пехотинцы идут в атаку на экзотическом колесном транспорте.
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