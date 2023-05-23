Один вертолет и пол тысячи окупантов: Генштаб обновил данные о потерях России в войне

40 артиллерийских систем уже никогда не будут стрелять по украинцам.
С 24 февраля 2022 года Россия потеряла ориентировочно 204 360 личного состава, за минувшие сутки ликвидировано еще 480 оккупантов, которые пришли убивать украинцев. Данные уточняются.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ за 23 мая.
Потери в технике составляют:
- танков ‒ 3789 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7419 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 3318 (+40) ед,
- РСЗО – 565 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 327 (+0) ед,
- самолетов – 309 (+0) ед,
- вертолетов – 295 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2864 (+34),
- крылатые ракеты ‒ 1015 (+4),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6139 (+10) ед,
- специальная техника – 433 (+6).
Безумные потери россиян в Бахмуте
Напомним, во время пресс-конференции на саммите G7 в японской Хиросиме президент США Джо Байден заявил, что российские военные во время штурма Бахмута в Донецкой области потеряли более 100 тысяч человек.
В ГУР Украины подтвердили заявление главы Белого дома. Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он добавил, что потери российских окупантов под Бахмутом "действительно колоссальны".
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