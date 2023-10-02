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Один выстрел – "минус" блиндаж с оккупантами: мощное видео от военных

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Один выстрел – "минус" блиндаж с оккупантами: мощное видео от военных

Удар по блиндажу с оккупантами/Фото: скриншот

Военные уничтожили блиндаж с российскими захватчиками.

Спецназовцами 5-го отряда Центра "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожен блиндаж российских военных из одного выстрела.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Точное уничтожение блиндажа противника", – говорится в сообщении.

Напомним, ударные дроны атаковали российский авиазавод в Смоленске, где производились ракеты Х-59.

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Дата публикации
Просмотры
252
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