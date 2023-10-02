Один выстрел – "минус" блиндаж с оккупантами: мощное видео от военных

Военные уничтожили блиндаж с российскими захватчиками.
Спецназовцами 5-го отряда Центра "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожен блиндаж российских военных из одного выстрела.
Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
"Точное уничтожение блиндажа противника", – говорится в сообщении.
Напомним, ударные дроны атаковали российский авиазавод в Смоленске, где производились ракеты Х-59.
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