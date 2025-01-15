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"Один за бортом, трое бегут": пограничники атаковали катер оккупантов и показали впечатляющее видео

"Один за бортом, трое бегут": пограничники атаковали катер оккупантов и показали впечатляющее видео

Фото: Генштаб

Украинские бойцы продолжают уничтожать врага.

Украинские пограничники-аэроразведчики успешно уничтожили моторный катер российских захватчиков на южном фронте.

Видео с моментом атаки было опубликовано в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

В результате атаки один враг оказался за бортом, трое других вынуждены были убегать на берег.

"В настоящее время наши военные работают над тем, чтобы их попытка передвижения была навсегда пресечена", – говорится в сообщении.

Пограничники уничтожили катер окупантов: захватчик за бортом

Пограничники уничтожили катер окупантов: захватчик за бортом

Напомним, в России беспилотники атаковали объекты в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле. В частности, был поражен завод "Оргсинтез", являющийся стратегическим объектом.

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