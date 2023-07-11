Одиннадцать стран из "коалиции истребителей" начнут подготовку украинских пилотов в августе

Коалиция истребителей начнет подготовку украинских летчиков на F-16 в августе в Дании.

Государства-участники "коалиции истребителей" согласились начать подготовку украинцев на F-16 в августе.

В списке 11 стран, среди которых Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания, информирует агентство Ritzau.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что подготовка украинских летчиков должна дать результаты через полгода.

Согласно договоренности, заключенной 11 государствами на полях саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе, коалиция истребителей начнет подготовку украинских летчиков на F-16 в августе в Дании.

Как пояснил Поульсен, сначала "коалиция истребителей" отберет украинцев, проведет языковую, теоретическую и практическую подготовку на авиабазе Скрюдструп в Южной Ютландии.

"Для начала мы планируем подготовить две группы. Это всего 10-12 летчиков и вспомогательный персонал, который будет обслуживать самолеты. Это будет около 30-40 человек", — заявил Поульсен.

Напомним, ранее сообщалось, что экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что для того, чтобы ВСУ уволили Крым до конца лета, Украине нужно уже сейчас предоставить ракеты ATACMS и самолеты F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) принял проект создания в стране центра подготовки лётчиков для управления истребителями F-16.

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