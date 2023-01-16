Одна девушка потеряла глаз, другая - 20 часов была под завалами: что известно о травмах пострадавших от удара в Днепре

В областной больнице имени И. И. Мечникова в Днепре находятся 32 человека, пострадавших во время атаки РФ на дом, 9 из них — в тяжелом состоянии. Травмы разные. Самая тяжелая девочка – ей 19 лет, она потеряла глаз.

Об этом в эфире "1+1" в рамках общенационального телемарафона "Єдині новини" рассказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

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"32 пострадавших сегодня — в больнице Мечникова. Всем оказывается помощь. 9 из них пока — в очень тяжелом состоянии. В отделении реанимации находится самая тяжелая из девочек. Ей 19 лет. Она потеряла глаза. К ней из знакомых приходит только парень. Ее родители в Луганской области больше знакомых в Днепре нет. У нее — серепно-мозговая травма. Делаем все возможное, чтобы ее спасти. Будем отправлять на лечение за границу. Я думаю, что обязательно мы всех спасем", — говорит гендиректор больницы.

Также он сообщил о состоянии 27-летней Кати, которая 20 часов пробыла под валами и получила переохлаждение. По словам Рыженко, на сегодняшний день ее состояние улучшилось.

"Есть девочка, которая получила переохлаждение. Ей 27 лет. Зовут Катя. Она 20 часов пролежала под завалами. Сейчас оказывается ей активная помощь. Ее состояние улучшилось. Сегодня нескольких пострадавших будем выписывать", — добавил он.

Еще одна пострадавшая – 8-летняя Злата - находится в областной детской больнице. Во время ракетного удара ей посекло лицо.

"Она переходила улицу, шла к своему дому, когда раздался взрыв — ее лицо было иссечено. Шрамы останутся. Но и глаза, и голова не очень повреждены. Сегодня за ней ухаживают педиатры. Ей помогают врачи областной детской больницы. Со Златой все будет хорошо", – рассказал Рыженко.

Он добавил, что после атаки по дому в больницу Мечникова сразу прибыло до 100 медиков, чтобы оказывать помощь пострадавшим. За эти дни врачи перелили более 20 литров крови и провели более десятка операций.

Напомним, количество погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре возросло до 40%. По предварительной информации, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230-ти.

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