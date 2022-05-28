Одна дорога – в Крым или Россию: оккупанты блокируют выезд из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию

Оккупанты не выпускают подконтрольную Украине территорию местных из Херсонской области.
Так, путь на территорию, подконтрольную украинским защитникам, перекрыл коллаборант Кирилл Стремоусов. Пути заблокированы якобы из-за "обстрелов украинских боевиков".
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Стремоусов пугает местных и рассказывает им "истории ужасов" о том, что якобы на подконтрольной Украине территории исчезают мужчины. Мол, "их сразу же забирают в армию в роли пушечного мяса".
Выехать Херсонцы могут только в оккупированный Крым, а также в захваченную российскими военными часть Запорожской области.
Следует отметить, что захватчики уже несколько месяцев контролируют отдельные районы Херсонской области, в том числе и сам областной центр. Кроме того, оккупанты блокируют подвоз из Украины гуманитарной помощи и эвакуацию желающих покинуть захваченную территорию.
Известно также, что жителей области перевозят в российские пограничные города, а проукраинских активистов преследуют и убивают.
Напомним, в начале войны житель Херсона попросился в армию, но из-за возраста ему отказали. Его населенный пункт оккупировали российские военные, и тогда он решил украсть армейский автомобиль. Мужчина признается, что "охотился за добычей" в течение нескольких дней.
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