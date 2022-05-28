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Одна дорога – в Крым или Россию: оккупанты блокируют выезд из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию

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Одна дорога – в Крым или Россию: оккупанты блокируют выезд из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию

Фото: Associated Press

Оккупанты не выпускают подконтрольную Украине территорию местных из Херсонской области.

Так, путь на территорию, подконтрольную украинским защитникам, перекрыл коллаборант Кирилл Стремоусов. Пути заблокированы якобы из-за "обстрелов украинских боевиков".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Стремоусов пугает местных и рассказывает им "истории ужасов" о том, что якобы на подконтрольной Украине территории исчезают мужчины. Мол, "их сразу же забирают в армию в роли пушечного мяса".

Выехать Херсонцы могут только в оккупированный Крым, а также в захваченную российскими военными часть Запорожской области.

Следует отметить, что захватчики уже несколько месяцев контролируют отдельные районы Херсонской области, в том числе и сам областной центр. Кроме того, оккупанты блокируют подвоз из Украины гуманитарной помощи и эвакуацию желающих покинуть захваченную территорию.

Известно также, что жителей области перевозят в российские пограничные города, а проукраинских активистов преследуют и убивают.

Напомним, в начале войны житель Херсона попросился в армию, но из-за возраста ему отказали. Его населенный пункт оккупировали российские военные, и тогда он решил украсть армейский автомобиль. Мужчина признается, что "охотился за добычей" в течение нескольких дней.

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