"Одна из болезненных ран на теле Украины": Шмыгаль и премьер-министр Литовской Республики посетили Бородянку

"Одна из болезненных ран на теле Украины": Шмыгаль и премьер-министр Литовской Республики посетили Бородянку

В настоящее время в населенном пункте работают 186 спасателей и 42 единицы техники.

В Украине премьер-министр Денис Шмыгаль и его коллега с Литовской Республики Ингрида Шимоните посетили освобожденный поселок Бородянку. Там украинские спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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В настоящее время в населенном пункте работают 186 спасателей и 42 единицы техники. Помогают им и 40 добровольцев из столицы. Пиротехники уничтожили около 800 взрывоопасных предметов, в том числе запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы.

"Бородянка – одна из болезненных ран на теле Украины. Последствия оккупации русскими варварами ужасают. Смерть и руины — это то, что несет так называемый "русский мир". Мы привлечем к ответственности каждого, кто виноват в этих зверствах. Литва, наши европейские партнеры, поддерживают нас на пути установления справедливости", – отметил Денис Шмигаль.

Напомним, что оккупанты ударили из тяжелого вооружения по многоэтажке в Лисичанске.

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