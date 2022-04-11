"Одна из болезненных ран на теле Украины": Шмыгаль и премьер-министр Литовской Республики посетили Бородянку

В настоящее время в населенном пункте работают 186 спасателей и 42 единицы техники.
В Украине премьер-министр Денис Шмыгаль и его коллега с Литовской Республики Ингрида Шимоните посетили освобожденный поселок Бородянку. Там украинские спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В настоящее время в населенном пункте работают 186 спасателей и 42 единицы техники. Помогают им и 40 добровольцев из столицы. Пиротехники уничтожили около 800 взрывоопасных предметов, в том числе запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы.
"Бородянка – одна из болезненных ран на теле Украины. Последствия оккупации русскими варварами ужасают. Смерть и руины — это то, что несет так называемый "русский мир". Мы привлечем к ответственности каждого, кто виноват в этих зверствах. Литва, наши европейские партнеры, поддерживают нас на пути установления справедливости", – отметил Денис Шмигаль.
Напомним, что оккупанты ударили из тяжелого вооружения по многоэтажке в Лисичанске.
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