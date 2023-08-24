Одна из лучших операций: Буданов рассказал, что с российским пилотом, пригнавшим в Украину Ми-8

Буданов рассказал, как удалось выманить российского пилота Ми-8 и что с этим пилотом будет дальше.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил спецоперацию, что удалось выманить российский вертолет Ми-8 и посадить его в Украине.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Смогли найти правильный подход к человеку. Смогли создать условия, чтобы вывезти незаметно всю семью. И наконец создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, они попробовали сбежать", – сказал Буданов

По его словам, двое членов экипажа, кроме пилота, сотрудничавшего с ГУР, после посадки пытались сбежать. Потому их пришлось ликвидировать.

Вертолет находится в Киеве. Буданов анонсировал фильм на 7 сентября, который выйдет к годовщине военной разведки. В нем будут раскрыты детали спецоперации. После этого можно будет пообщаться и с пилотом.

"Пилот прекрасно чувствует себя, все у него хорошо. Его никто не держит за решеткой. У него есть два варианта, но он склоняется к тому, чтобы быть здесь (в Украине – ред.)", – добавил Кирилл Буданов.

Руководитель ГУР назвал эту спецоперацию одной из лучших за все время. Мотивацию российского пилота, который согласился пригнать вертолет, он не огласил.

"Никто такого не сделал за это время. Надеемся, что сможем масштабировать теперь", – подытожил Буданов.

Напомним, вчера, 23 августа стало известно, что российский вертолет Ми-8 приземлился на территории Украины. ТСН.ua собрал все подробности невероятной спецоперации украинской разведки.

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