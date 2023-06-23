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Одна из новейших ракет: в ВСУ рассказали, чем россияне атаковали Украину ночью

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Одна из новейших ракет: в ВСУ рассказали, чем россияне атаковали Украину ночью

В ночь на 23 июня армия РФ атаковала Украину ракетами Х-101. / Фото: Associated Press

Ракеты Х-101 запускают из Каспия.

В ночь на пятницу, 23 июня, во время воздушной тревоги российская армия атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, боевая часть такой ракеты составляет более 400 кг. Ее заявленная дальность поражения – 5500 км.

"Многие специалисты утверждают, что это слишком завышенная цифра дальности полета, но все равно тысячи километров там есть. Ракета летит довольно далеко. Запускают их из Каспия. Они достигают западных границ. Эта ракета является одной из новейших рядом с "Кинжалом". К сожалению, эти ракеты продолжают производить. Производство работает — сколько не говорят о санкциях", — подчеркнул представитель ВСУ.

Как сообщалось, ночью 23 июня Россия нанесла удары по Украине с самолетов стратегической авиации – из четырех бомбардировщиков Ту-95мс. Атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Уничтожены 13 крылатых ракет.

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Дата публикации
Просмотры
5923
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