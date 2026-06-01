Дружковка и Белозерское под обстрелом РФ

Реклама

Российские войска нанесли авиационный удар по Дружковке на Донетчине, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По предварительным данным, ранения получили пять человек. В результате атаки повреждено по меньшей мере пять многоэтажных жилых домов. В одном из зданий после попадания возник пожар.

Реклама

РФ атаковала Донетчину

На месте работают экстренные службы, ликвидируя последствия обстрелов и оказывая помощь пострадавшим.

РФ атаковала Донетчину

Атака на Белозерское

Российские войска обстреляли город Белозерское Покровского района. Повреждены жилые дома и гаражные помещения.

Информация о масштабах разрушений и возможных дополнительных пострадавших уточняется.

Напомним, ранее речь шла о том, что ВСУ деоккупировали часть территорий в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Силы обороны закрепляются на новых позициях и производят зачистки.

Реклама

Новости партнеров