Одна из областей Украины — под огнем: РФ атаковала жилые районы (фото)
Российская авиация ударила по Дружковке на Донетчине. Ранены 5 человек, повреждены многоэтажки и возник пожар.
Российские войска нанесли авиационный удар по Дружковке на Донетчине, в результате чего пострадали мирные жители.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
По предварительным данным, ранения получили пять человек. В результате атаки повреждено по меньшей мере пять многоэтажных жилых домов. В одном из зданий после попадания возник пожар.
На месте работают экстренные службы, ликвидируя последствия обстрелов и оказывая помощь пострадавшим.
Атака на Белозерское
Российские войска обстреляли город Белозерское Покровского района. Повреждены жилые дома и гаражные помещения.
Информация о масштабах разрушений и возможных дополнительных пострадавших уточняется.
Напомним, ранее речь шла о том, что ВСУ деоккупировали часть территорий в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Силы обороны закрепляются на новых позициях и производят зачистки.