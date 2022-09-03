Одна из плановых целей оккупантов: Ким объяснил, почему россияне нанесли удар по Ингульскому мосту

Российские военные каждый день обстреливают Николаев и область. Под огонь попадает гражданская инфраструктура. Одним из объектов удара россиян стал Ингульский мост.
Глава Николаевской области Виталий Ким уверен, что мост через Ингул — плановая цель россиян, поэтому они могут снова нанести по нему удары.
Об этом глава Николаевской области сказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, таким образом, российские военные продолжают террор мирного населения.
"Я уверен, что это одна из плановых целей по Николаеву. Они стреляли раньше три дня по Варваровскому мосту – тоже без успеха. По Ингульскому – это была одна из групповых целей, которую они пытались поразить. Поэтому я считаю, что это террор, поэтому что они хотели запугать население и, скажем так, в составе своей информационной политики или войны пытались это продавать у себя в России", — отметил чиновник.
Заметим, 29 августа российские преступники нанесли удар по Ингульскому мосту, когда на нем проезжали машины и общественный транспорт. Видео было опубликовано в Сети.
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