Одна из самых больших атак за последнее время РФ по Украине: где гремели взрывы и были "прилеты" (фото)

Сегодня, 21 сентября, российские стратегические самолеты Ту-95МС ночью запустили по Украине группу крылатых ракет. Сильные взрывы во время воздушной тревоги прогремели в Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской и Львовской областях. В Херсоне оккупанты попали в общежитие, где находились люди. Воздушная тревога звучала дважды.

Обо всех подробностях атаки — пишет ТСН.ua.

Киев

В столице в Дарницком районе пострадали семь человек, среди которых двое детей 18 и 9 лет. Их и еще одного человека госпитализировали. Все пострадавшие из дома, расположенного рядом с инфраструктурным объектом, на него упали обломки ракеты. Также в районе горело СТО, там пожарные тушили два автомобиля. В Шевченковском районе Киева обломки ракеты повредили газовую трубу, но пожара там нет.

Последствия атаки РФ на Киев

Черкассы

В результате ракетных обстрелов Украины 21 сентября в Черкассах пострадали 10 человек. Также еще под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

"В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры", — заявил Табурец.

По его словам, спасательная операция продолжается. Также он поделился фотографиями с места событий.

Россияне попали в отель в Черкассах / Фото: Associated Press

Харьков

В Харькове минимум шесть "прилетов". Мэр города сообщает, что все они находятся в Слободском районе. По данным мониторинговых групп, по Харькову россияне стреляли баллистическими ракетами С-300. Получили ранения трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.

Харьков - последствия обстрела / Фото: Харьковская областная прокуратура

Днепропетровщина

На Днепропетровщине из "Града" и тяжелой артиллерии оккупанты били по Никопольскому району. Три человека ранены, один — отец 3-месячного ребенка — в тяжелом состоянии.

Львовская область

В Дрогобыч попали три российских ракеты, сообщил глава Львовской ОВА. Две в промышленный объект, а одна в частный двухэтажный склад. Горят цех и склад, разрушено трехэтажное здание. Пострадавших, скорее всего, нет.

"Наши Силы ПВО сегодня сбили 4 крылатые ракеты, которые летели к нам. Объекты поражения могли быть как в городе, так и в области. Благодарность нашим защитникам неба!" – написал мэр Львова Андрей Садовый.

Хмельницкая область

Кроме того, о взрывах и работе ПВО в области сообщала Хмельницкая ОВА.

"Слышны взрывы. Работают силы ПВО", — говорилось в сообщении.

О пострадавших или разрушениях ОВА не сообщает. Воздушная тревога в Хмельницкой области началась в 04:53.

В 05:59 Воздушные силы ВС Украины в Telegram сообщили о движении ракет в западном направлении, в частности, в Хмельницкую область. И уже в 05.59 в Хмельницком услышали звуки взрывов.

В 06:37 в Хмельницкой области объявили об отбое воздушной тревоги.

Ровно

В Ровно также есть "прилеты" российских ракет, заявил глава ОВА. На месте работают экстренные службы. Российские ракеты попали в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. В частности, пострадали СТО и пять автомобилей, находившихся на ее территории.

После взрывов, прогремевших около 6:20, в части города исчезло электроснабжение и централизованная подача воды.

Херсон

Российские оккупанты ночью 21 сентября обстреливали Херсон. Повреждены частные и многоквартирные дома, горели автомобили. Два человека погибли, пятеро раненых. Военные РФ, обстреливая Херсон, попали в общежитие.

Последствия обстрела в Херсоне / Фото: Херсонськая ОГА

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