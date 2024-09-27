"Одна из самых больших битв войны": в ВСУ назвали задачу врага на Харьковщине

Российские войска получили задачу любой ценой выйти к реке Оскол на Харьковщине. За прошедшие сутки там произошло одна из самых больших битв полномасштабной войны.

Об этом заместитель комбата "Ахиллес" батальона ударных БпАК 92-й ОШБр Олесь Маляревич рассказал в эфире "Киев24".

"Очевидно, что врагу поставили цель любой ценой при любых потерях достичь успеха – дойти до реки Оскол. С нашей стороны там работают несколько бригад, в том числе наш батальон", – сообщил Маляревич.

Он отметил, что бои идут ежедневно.

"И вчера мы участвовали в одной из самых больших, наверное, битв этой войны: там 51 единица техники шла на наши позиции, было уничтожено 32. Именно такая большая сила двигалась на позиции нашей пехоты. И благодаря огневому влиянию она была остановлена, и территории вчера не были потеряны", – рассказал замкомбата.

К слову, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении фронта за предыдущие сутки были зафиксированы три боестолкновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанска.

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